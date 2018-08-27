هكذا تستعد وزارة التربية لمنع انتشار الكوليرا بالمدارس

دعت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني بوجوب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباء الكوليرا داخل المؤسسة.

أكدت الوزيرة على ضرورة تدعيم قواعد النظافة من خلال صيانة وتطهير الخزانات والصهاريج ،و كذا دورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل في 5 سبتمبر،وأضافت بن غبريط، خلال اللقاء الذي جمعها بمديري التربية من كافة الولايات بثانوية الرياضيات بالقبة،أنه يتوجب اتخاذ جملة من الاحتياطات ابتداء من الأسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي،كما طالبت الوزيرة إلى وضع مناشير وملصقات في المؤسسات التربوية تدعوا إلى اتخاذ احتياطات وتدابير وقائية، حتى لو استلزم الأمر منع التلاميذ من التوجه إلى المدرسة.

ودعت الوزيرة مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني إلى ضرورة اتخاذ “الاحتياطات اللازمة” لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباء الكوليرا،وأوضحت أن السلطات المعنية بالأمر، وخاصة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكوليرا، مؤكدة أن قطاعها سيلتزم من جانبه باتخاذ جملة من الاحتياطات ابتداء من الأسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي من

خلال تدعيم قواعد النظافة بعمليات الصيانة والتطهير للخزانات والصهاريج ودورات المياه حفاظا على صحة التلاميذ وكل الطاقم التربوي داخل المؤسسة.

رزاقي.جميلة