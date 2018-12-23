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هــــام: ناهد بوخالفة، مهني خليفي جيرود رياض يفوزون بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية 2018 في فئاتها الثلاث

Sabrina Kerkouba 23 ديسمبر 2018 الثقافة, الحدث اضف تعليق 4 زيارة

 

 تم الاعلان منذ لحظات فقط، بالقصر الدولي للمؤتمرات، عن الفائزين بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة، حيث فازت كل من ناهد بوخالفة، مهني خليفي، جيرود رياض بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة، في فئاتها الثلاث، العربية، الأمازيغية، الفرنسية.

فيما يلي نتائج الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة:

“اللغة العربية: الفائزة بالجائزة الكبرى آسيا جبار في اللغة العربية: الروائية ناهد بوخالفة عن رواية “سيران وجهة رجل متفائل”، منشورات “البغدادي.

“اللغة الأمازيغية: الفائز بالجائزة الكبرى آسيا جبار في اللغة الأمازيغية: الروائي مهني خليفي عن روايته “امهفال” أو “المجانين”، منشورات “جمعية محند اولحسين.

اللغة الفرنسية: الفائز بالجائزة الكبرى آسيا جبار في اللغة الفرنسية، الروائي جيرود رياض، عن روايته “عين منصور”،  منشورات دار “البرزخ.

 

صبرينة كركوبة

عن Sabrina Kerkouba

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