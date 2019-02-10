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هزة أرضية بالمدية

Fella Soltani 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 95 زيارة

سجلت فجر اليوم الأحد في حدود الساعة الخامسة و24 دقيقة، هزة أرضية بقوة 3.1 على سلم “ريشتر” في ولاية المدية.

وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة حدّد بـ 10 كم جنوب تابلاط.

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عن Fella Soltani

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