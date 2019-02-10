هزة أرضية بالمدية

سجلت فجر اليوم الأحد في حدود الساعة الخامسة و24 دقيقة، هزة أرضية بقوة 3.1 على سلم “ريشتر” في ولاية المدية.

وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة حدّد بـ 10 كم جنوب تابلاط.