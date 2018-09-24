وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصائح للسلطات الإسبانية لمواجهة تدفق الحراڨة الجزائريين والمغاربة خاصة المسلمين منهم وذلك بعزلهم عن طريق بناء جدار عازل وهو الاقتراح الذي وصفته جهات عديدة بالغريب.

وصفت جهات عديدة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى بناء جدار فاصل بالصحراء الكبرى، للحد من الهجرة السرية الذي يستهدف 11 دولة إفريقية من بينها الجزائر والمغرب بالفاشل والغريب،وجاء اقتراح هذا الأخير على غرار القرار الذي اتخذه في فيفري 2017 القاضي بإنشاء جدار عازل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك على طول 3200 كلم، التي امتنع رئيسها بنيتو انركي عن دفع تكاليف بناءه، وذلك وفق ما صرح به وزير الخارجية الاسباني جوزيف بوريل الاثنين الماضي، بالعاصمة الاسبانية مدريد.

وحسب ما أوردته صحيفة “إلباييس” الإسبانية، فقد نقل جوزيف تصريحات الرئيس الأمريكي في الموضوع، بالقول، ببساطة شييدو جدار على حدود الصحراء الكبرى، للحد من تدفق مهاجري افريقيا جنوب الصحراء،وقال جوزيف بوريل، إن الحدود بين اسبانيا والمغرب لا يمكن إن تكون أكبر من حدود المكسيكية الأمريكية، وإن مشكل الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها الدول الأوروبية، ليس مشكل اقتصادي بل عاطفي،وأبرز أن المجتمعات الأوروبية، لا تحتمل توافد أعداد إضافية من مهاجرين غير شرعيين، خاصة المسلمين منهم.

وجاء هذا التصريح في الوقت الذي شدد فيه الرئيس السابق للبرلمان الأروبي على ضرورة إيجاد حلول للحد من الهجرة السرية، تحترم فيها كرامة القادمين من مختلف الدول المصدرة للهجرة، محذرا من تبني مثل الإجراءات التي تطبقها ايطاليا لمنع تدفق المهاجرين على سواحلها.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولي الدول الأوربية على الهجرة تبق إسبانيا تسجل يوميا توافد المئات من الحراڨة القادمين إليها عبر قوارب الموت ،حيث تم أمس فقط تسجيل وصول 4 قوارب لمهاجرين جزائريين إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث قامت السلطات الأمنية باعتقال قرابة 50 حراڨ جزائري وتم تقديمهم أمام العدالة الإسبانية بـ”بالما” على أن يتم ترحيلهم الى مدينة برشلونة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية،حيث اعترضت خفر السواحل الاسبانية 3 قوارب بمياه “كابريرا” كان على متنهم 38 مهاجرا جزائريا،وأكدت الصحافة الاسبانية أنه تم اعتقال 50 شخصا من بينهم 4 قصر وصلوا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى مايوركا.

رزاقي.جميلة