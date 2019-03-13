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هذه هي مواقيت الحد الأدنى من خدمات القطارات

Fella Soltani 13 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 48 زيارة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تذبذب في رحلات القطارات لضاحية الجزائر العاصمة .

وذكر بيان من المصلحة، أن الشركة ستوفر الحد الأدنى من الخدمة الى الجزائر العاصمة.

وأضافت الشركة في البيان ذاته، أن الأوقات تكون كالآتي:

*الجزائر-العفرون:الانطلاق سيكون الخامسة و45 دقيقة صباحا،والرحلة الثانية على الساعة السادسة و20 دقيقة، والرحلة الثالثة على الساعة الرابعة و10 دقائق مساءً.

*العفرون- الجزائر:الإنطلاق على الساعة السابعة و25 دقيقة صباحا، ثم الثامنة صباحا، وتليها الرحلة الثالثة  على الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً.

*الجزائر-ثنية الانطلاق على الساعة السادسة و45 دقيقة، والرحلة الثانية في حدود الساعة الثامنة و15 دقيقة.

 ثم الرابعة و5 دقائق، ثم الرابعة و30 دقيقة، تليها رحلة السادسة و05 دقائق.

*الثنية-الجزائر الانطلاق سيكون في حدود الساعة السادسة و15 دقيقة، ثم السادسة و45 دقيقة.

 ثم الثامنة و05 دقيقة، ثم الثالثة و5 دقائق مساءً، تليها رحلة الخامسة و45 دقيقة مساءً.

*آغا-زرالدة الانطلاقة تكون على الساعة الخامسة و40 دقيقة ، ثم  الرابعة و25 دقيقة مساءً.

*زرالدة-آغا الانطلاق سيكون في حدود الساعة السادسة و55 دقيقة ، والرحلة الثانية  على الساعة الخامسة و35 دقيقة مساءً.

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