هذه هي مواقيت الحد الأدنى من خدمات القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تذبذب في رحلات القطارات لضاحية الجزائر العاصمة .

وذكر بيان من المصلحة، أن الشركة ستوفر الحد الأدنى من الخدمة الى الجزائر العاصمة.

وأضافت الشركة في البيان ذاته، أن الأوقات تكون كالآتي:

*الجزائر-العفرون:الانطلاق سيكون الخامسة و45 دقيقة صباحا،والرحلة الثانية على الساعة السادسة و20 دقيقة، والرحلة الثالثة على الساعة الرابعة و10 دقائق مساءً.

*العفرون- الجزائر:الإنطلاق على الساعة السابعة و25 دقيقة صباحا، ثم الثامنة صباحا، وتليها الرحلة الثالثة على الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً.

*الجزائر-ثنية الانطلاق على الساعة السادسة و45 دقيقة، والرحلة الثانية في حدود الساعة الثامنة و15 دقيقة.

ثم الرابعة و5 دقائق، ثم الرابعة و30 دقيقة، تليها رحلة السادسة و05 دقائق.

*الثنية-الجزائر الانطلاق سيكون في حدود الساعة السادسة و15 دقيقة، ثم السادسة و45 دقيقة.

ثم الثامنة و05 دقيقة، ثم الثالثة و5 دقائق مساءً، تليها رحلة الخامسة و45 دقيقة مساءً.

*آغا-زرالدة الانطلاقة تكون على الساعة الخامسة و40 دقيقة ، ثم الرابعة و25 دقيقة مساءً.

*زرالدة-آغا الانطلاق سيكون في حدود الساعة السادسة و55 دقيقة ، والرحلة الثانية على الساعة الخامسة و35 دقيقة مساءً.