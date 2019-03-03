نشر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، تصريحا بممتلكاته في جريدة “le chiffre d’affaire”، 2019، أمس، وهو اليوم الأخير من انتهاء الموعد الدستوري لإيداع ملفات الترشح لرئاسة 18 أفريل.

وحسب التصريح الخاص ببوحجة حول ممتلكاته، فانه يمتلك سيارة من نوع باسات فولسفاقن، و حساب بريدي مفتوح على مستوى بريد قسنطينة يحتوي على مبلغ 14 مليون دج، وحساب بنكيين بالعملة الأجنبية مفتوحين على مستوى بنك الجزائر الخارجي، وكالة زيغود يوسف، الأول يحتوي على مبلغ 1.000ارورو، و الثاني 500 دولار، وقطعة ارض غير بمنية مساحتها 570 متر مربع تقع بحي المنظر الجميل بقسنطينة، وكذا حقوق عقارية مشاعة في ارث عائلي ممثل في غابات الفلين، ومسكن عائلي موجودة على مستوى دائرة أولاد عطية بسكيكدة.

للتذكير، أعلن الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني ترشحه لرئاسيات 18 افريل المقبل يوم الثلاثاء الماضي أي قبل 6 أيام من انقضاء المهلة القانونية لإعلان الراغبين في الترشح لهذا الموعد الانتخابي ترشحهم، و قد اعتبر البعض أن ترشح بوحجة كان مفاجئ، خصوصا و انه ينتمي لنفس الحزب الذي يدعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة، كما أن تصريحاته هاجم فيها السلطة واتهمها بأنها” اتهمها بـ “سوء تسيير طموحات الشعب”، ودعا إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت بقوة إلى الشارع، وإلى العمل على التهدئة وسماع كل الأطراف المعنية بهذا الحراك، وشدد على أن الاحتجاجات نتيجة حتمية لـ “عدم اعتماد سياسة حكيمة مرنة تجاه الشعب، وتجاهل طموحاته، وعدم تهيئة المناخ الملائم لمرحلة الاستحقاقات الرئاسية”.

رزيقة.خ