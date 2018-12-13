هذه هي عملاقة الفن التشكيلي الجزائري التي احتفى بميلادها “غوغل”

احتفى محرك البحث “غوغل”، اليوم ، بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الجزائرية باية محيى الدين.

الفنانة التشكيلية الجزائرية من مواليد 12 ديسمبر 1931 في برج الكيفان، واسمها الحقيقي فاطمة حداد محيى الدين، توفيت بالبليدة عام 1988.

بدأت باية بالرسم ولم تكمل عامها الـ13، ونشرت مجلة “فوجى” صورتها وكان عمرها لا يتجاوز الـ16 عاما، واهتم بها النحات الفرنسي، جون بيريساك، وعرض رسوماتها على إيمى مايغت، حيث يعمل مؤلفا ومنتج أفلام معروف في ذلك الوقت، إلى أن تم عرض أعمالها لأول مرة على الجمهور الفرنسي بباريس عام 1947.

نالت أعمال باية نجاحا كبيرا، كما أعجب الجمهور بفنها البدائي العفوي، واهتم بها الفنان بابلو بيكاسو وطلب منها رفقته لتعليمها الرسم وأصوله.

في عام 1963، اشترى المتحف الجزائري أعمالها ليتم عرضها، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف باية محيى الدين عن الرسم، وتم عرض جميع أعمالها في الجزائر وباريس والعالم العربي، والكثير من أعمالها محفوظ في لوزان بسويسرا.