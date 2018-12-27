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هذه هي رزنامة سير الامتحان المهني للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

Sabrina Kerkouba 27 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 21 زيارة

 

نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس رزنامة الامتحان المهني الخاص بالالتحاق برتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الاطوار التعليمية الثلاث والذي سيجري يوم 15 جانفي المقبل.

وحددت الوزيرة على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي جدول سير الاختبارات الخاصة بهذا الامتحان المهني، مبرزة أن المترشحين لرتبة استاذ  رئيسي سيمتحنون في اختبارين يتعلقان بتعليمية الاختصاص وعلوم التربية، فيما  سيجتاز المترشحون لرتبة استاذ مكون اختبار مادتي التعليمية وهندسة التكوين.

وأوضحت الوزيرة ان مواضيع الاختبارات لهذا الامتحان تكون حسب كل طور تعليمي  وكل رتبة (استاذ رئيسي أو أستاذ مكون).

و كانت وزارة التربية قد حددت في وقت سابق الترتيبات والإجراءات التحضيرية  والتنظيمية الخاصة بهذا الامتحان لضمان المساوة وتكافؤ الفرض بين المترشحين.

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