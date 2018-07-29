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هذه هي رزنامة الدخول المدرسي القادم

دخول الإدارة المركزية يوم 29 أوت المقبل :
هذه هي رزنامة الدخول المدرسي القادم

eldjazair 29 يوليو 2018 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

سيلتحق رسميا بداية من يوم الأحد 29 أوت المقبل أعوان الإدارة المركزية بمراكز عملهم حسب أفرجت رزنامة الدخول المدرسي لموسم 2018 /2019 فيما تم تحديد تاريخ الـ 26 أوت موعدا لالتحاق الإدارة المحلية،و المعلمين والأساتذة، فسيكونون مطالبين بالإلتحاق بمناصب عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر، على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدارسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر.
أعلنت، أمس الأحد، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن رزنامة الدخول المدرسي لموسم 2019/2018.
وحسب الجدول الذي نشرته الوزيرة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن دخول الإدارة المركزية حدد بتاريخ الأحد 29 أوت المقبل، فيما تم تحديد تاريخ الـ 26 أوت موعدا لالتحاق الإدارة المحلية،وفيما يخص المعلمين والأساتذة، فسيكونون مطالبين بالإلتحاق بمناصب عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر، على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدارسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر،هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية، عن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019 .
رزاقي.جميلة

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