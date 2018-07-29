سيلتحق رسميا بداية من يوم الأحد 29 أوت المقبل أعوان الإدارة المركزية بمراكز عملهم حسب أفرجت رزنامة الدخول المدرسي لموسم 2018 /2019 فيما تم تحديد تاريخ الـ 26 أوت موعدا لالتحاق الإدارة المحلية،و المعلمين والأساتذة، فسيكونون مطالبين بالإلتحاق بمناصب عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر، على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدارسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر.

أعلنت، أمس الأحد، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن رزنامة الدخول المدرسي لموسم 2019/2018.

وحسب الجدول الذي نشرته الوزيرة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن دخول الإدارة المركزية حدد بتاريخ الأحد 29 أوت المقبل، فيما تم تحديد تاريخ الـ 26 أوت موعدا لالتحاق الإدارة المحلية،وفيما يخص المعلمين والأساتذة، فسيكونون مطالبين بالإلتحاق بمناصب عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر، على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدارسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر،هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية، عن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019 .

رزاقي.جميلة