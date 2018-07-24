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هذه هي رزنامة التسجيلات الجامعية للحاصلين على “الباك”

رفع معدلات عدد من التخصصات و المدارس العليا :
هذه هي رزنامة التسجيلات الجامعية للحاصلين على “الباك”

eldjazair 23 يوليو 2018 الوطني اضف تعليق 154 زيارة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفترة الممتدة ما بين الـ 26 و30 من شهر جويلية الجاري موعدا لانطلاق التسجيلات الجامعية الأولية بالنسبة للناجحين الجدد في امتحان شـهادة البكالوريا دورة جوان 2018، معلنة على أن امتحان القبول في المدارس العليا وفي بعض التخصصات الأخرى سيكون في المفترة الممتدة بين ومن 8 إلى 15 أوت، فيما تم رفع معدلات القبول لدخول هذه الأخيرة إضافة إلى شعب أخرى.
وأوضحت الوزارة، أمس، أن انطلاق التسجيلات الجامعية للحائزين على شهادة البكالوريا، يبدأ يوم 26 جويلية و ينتهي في 30 من الشهر ذاته، و أن عملية دراسة الطلبات ستكون خلال الفترة ما بين 31 جويلية و7 أوت، وهـو اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن نتائج التوجيهات عبر الموقع الإلكتروني، فيما حددت الـوصاية الفترة ما بين 8 و12 أوت للتأكيد التسجيلات على مستوى المؤسسات الجامعـية التي تم توجيههم إليها.
ومن جهة أخري حددت الوزارة الفترة الممتدة من 8 إلى 15 أوت فترة اجتياز امتحان القبول في المدارس العليا وفي بعض التخصصات الأخرى، كما حددت تاريخ الـ 2 و6 سبتمبر المقبل كالمرحلة الثانية للتسجيلات النهائية وإيداع ملفات الخدمات الجامعية فستكون وبالنسبة للحالات الاستثنائية وطلبات الإقامة فستتاح لهم فرصة أخرى في الفترة الممتدّة ما بين 9 و27 سبتمبر.
هذا و كانت الوزارة قد دعت مختلف المؤسسات الجامعية المنتشرة عـبر كامل التراب الوطني إلى تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة حملة البكالوريا الجدد وذلك على مدار أسبوع كامل بدايـة من الـ 24 جويلية الداخل وإلى غاية الـ 30 من نفس الشـهر، قصد تعريف الطلبة الجدد بمختلف عروض التكوين المتاحة وتوجيه الطلبة.
من جانبه كشف مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة، عن رفع معدل القبول في عدد من الاختصاصات ومنها الصحافة والبيطرة والمدارس العليا للأساتذة، وأضاف ، خلال استضافته أمس في إحدى القنوات الخاصة، أنه تم رفع المعدل في 21 فرع بالمدارس العليا للأساتذة، و أشار إلى أن الوزارة بصدد دراسة رفع معدل القبول في الهندسة المعمارية والعلوم السياسية
من جانب آخر، كشف مدير التكوين العالي بالوزارة أن هذه الأخيرة منحت فرصة ثانية، لكل من فشل في المقابلات الشفوية بالمدارس العليا، موضحا أن هذه السنة تم منح بطاقة رغبات بأربع تخصصات لثلاث أصناف، وهم الذين لم تمنح لهم أي اختيار من الاختيارات الأربعة، والذي وجّه إلى فرع مشروط بإجراء مقابلة أو اختبار ولم ينجح، بالإضافة إلى الذين تم منحهم الاختيار الرابع ولم يعجبهم.

وهذه هي النسب الحقيقية للرسوب في الجامعات
نفى مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول نسبة الرسوب في الجامعات و التي قالت أنها تمثل نسبة 70 بالمائة، معتبرا أن هذه النسبة خيالية و غير صحيحة، و قال انه كان يتعيّن على هؤلاء الاستناد إلى دراسات علمية ومؤكّدة بالبراهين، و أعطى النتائج الأولية لدراسة نسب النجاح سنة 2018، حيث قال إن نسبة النجاح في تخصص الطب بلغت 89.5 بالمائة، ونسبة الرسوب بلغت 7 بالمائة والتخلي 3.4 بالمائة، أما فيما يخص طب الأسنان، فبلغت نسبة النجاح 71.4 بالمائة، الرسوب 22.6 بالمائة، التخلي 6.1 بالمائة، أما بخصوص الصيدلة، نسبة النّجاح 64.9 بالمائة، الرسوب 26.4 بالمائة، وبلغت نسبة الرسوب علوم وتكنولوجيا 29.2 بالمائة، موضحا أن نسبة النجاح في الجامعات بالنسبة لتقني رياضي بلغت 33.2 بالمائة والعلوم التجريبية 65.5 بالمائة، والرياضيات 69.5 بالمائة، واللّغات 65 بالمائة، والآداب 49.5 بالمائة.

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