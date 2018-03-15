سطرت مديرية الحماية المدنية برنامجا ثريا تحسبا لموسم الإصطياف، لحماية المواطنين من مختلف الحوادث،حيث تم تسخير أكثر من الـ2000 عون حراسة وتجنيد الجهاز العملي المخصص لمكافحة حرائق الغابات، من 27 رتل متنقل على مستوى الولايات الغابية الحساسة،هذا و تم اتخاذ تدابير جديدة وقائية لإنجاح حملة مكافحة حرائق الغابات وحراسة الشواطئ لهذه السنة.

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية الملتقى الجهوي الثاني لفائدة مدراء الحماية المدنية لولايات الوسط، غرب و جنوب الوطن على مستوى ولاية المدية يضم 24 ولاية، و هذا يوم 14 مارس الجاري حسب بيان ذات الجهة وهذا فـي إطار تحضير موسم الاصطياف، حملة مكافحة حرائق الغابات و حملة حراسة الشواطئ و الاستجمام.

خلال هذا ملتقى سيتم دراسة الحصيلة المسجلة سنة 2017 فيما يتعلق بحرائق الغابات، حراسة الشواطئ حيث سيتم التطرق إلى مدى نجاعة الإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال نفس السنة و دراسة هذه الحصيلة بإجابتيها و سلبيتها لاستخلاص النتائج وأخذ تدابير جديدة وقائية ،تنظيمية وتدخلية من أجل إنجاح حملة مكافحة حرائق الغابات و حراسة الشواطئ لسنة 2018 تطبيقا لتعليمات السيد المدير العام، بحيث هذه الفترة من السنة تشهد ارتفاع في معدل التدخلات، إذ يتطلب كذلك تغطية و التكفل بعدة أخطار ( كحرائق الغابات، حراسة الشواطئ، حوادث المرور، لسعات العقرب، حوادث منزلية …إلخ) .

ككل سنة تضع المديرية العامة للحماية المدنية الجهاز العملي المخصص لمكافحة حرائق الغابات، حيث جندت خلال هذه السنة 27 رتل متنقل على مستوى الولايات الغابية الحساسة، أي بزيادة 05 أرتال متنقلة مقارنة بسنة 2017.

وحرصا منها على حماية و وقاية النخيل و الذي يتضرر بسرعة، أسدى المدير العام تعليمات الى مختلف مدراء ولايات الجنوب بالقيام بحملات تحسيسية وقائية جوارية لأجل توعية مستغلي مساحات النخيل حول أخطار الحرائق وإعلامهم بالجانب الوقائي والطريقة المثلى في التعامل مع الحرائق المندلعة، إذ و خلال سنة 2017 سجلت مصالح الحماية المدنية 20251 تدخل لإخماد 15166 حريق أدت الى إتلاف 28841 هكتار من الغابات ، 10389 هكتار من الأدغال ، 14745 هكتار من الحشائش ، 2141.23 هكتار من المحاصيل الزراعية ، 12461 من النخيل و 246272 شجرة مثمرة .

أما فيم يخص جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة وهذا على امتداد 04 أشهر أي من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر و ذلك من الساعة 08 صباحا إلى 20 مساءا، بالنسبة لسنة 2018 من إجمــالي 608 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني تم تحديد 210 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطــورتها على سلامة المصطافين و إحصاء 398 شاطئ مسموح للسباحة التي سيتم حراستها، وفي هذا السياق قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه سنة بتدعيــم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بسنة 2017 أين كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ مقدر بـ 15000 عون بتوظيف 17000 عون حراسة أي بزيادة تقدر بـ 2000 عون حراسة، كما تــم تسخير وســائل مادية هائلة لتجهيز الجــهاز العملي لهذه السنة بعدد معتبر من المعدات كتوفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقــاد في البحر.

مع العلم أن خلال سنة 2017 سجل 80333 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 53812 شخص من الغرق في حين تــم تسجيل وفــاة 128 شخص منها 75 توفوا غرفا في الشواطئ المسموحة للسباحة.

و فيما يخص السباحة قي المجمعات و البرك المائية فهذه الظاهرة التي لا تزال تخلف الكثير من الخسائر البشريـة على المستوى الوطني بحيث تم تسجيل 95 حالة وفاة سنة 2017 ،غالبيتها أطفال رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل و خلال كل فترة موسم الاصطياف .

و للتقليل من هاته الحصيلة، تعتمد المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية وهذا عن طريق التحسيس والتوعية بتنظيم أبواب مفتوحة، أسابيع تحسيسية وقوافل الوقاية والتحسيس على مستوى كل المديريات الولائية للحماية المدنية إبتداءا من شهر ماي 2018، مع المشاركة الفعالة للصحافة و الإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية و الومضات التحسيسية لمختلف الأخطار .

رزاقي.جميلة