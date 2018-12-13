هذه هي حركة التحويلات التي أجراها العقيد مصطفى لهبيري على مستوى رؤساء أمن الولايات

أجرى المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى الهبيري حركة على مستوى رؤساء أمن الولايات، حسبما جاء في بيان لهذه المؤسسة.
و تتمثل الولايات المعنية بالتعيينات الجديدة في منصب رئيس أمن، في كل من بشار وباتنة و بسكرة والبويرة وجيجل وبومرداس وسيدي بلعباس وقالمة والوادي وعين تيموشنت ووهران.
كما أجرى الهبيري حركة تحويلات. و يتعلق الأمر بــ::
– رئيس أمن ولاية الشلف نحو أمن ولاية سعيدة.
– رئيس أمن ولاية قسنطينة نحو أمن ولاية الشلف.
– رئيس أمن ولاية بشار نحو أمن ولاية أم البواقي.
– رئيس أمن ولاية ميلة نحو أمن ولاية بجاية.
– رئيس أمن ولاية البويرة نحو أمن ولاية عنابة.
– رئيس أمن ولاية تمنراست نحو أمن ولاية البيض.
– رئيس أمن ولاية سكيكدة نحو أمن ولاية تمنراست.
– رئيس أمن ولاية البيض نحو أمن ولاية سكيكدة.
– رئيس أمن ولاية جيجل نحو أمن ولاية تلمسان.
– رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس نحو أمن ولاية غليزان.
– رئيس أمن ولاية قالمة نحو أمن ولاية ميلة.
– رئيس أمن ولاية بومرداس نحو أمن ولاية قسنطينة.
من جهة أخرى، أنهى المدير العام للأمن الوطني مهام رؤساء أمن ولايات كل من باتنة وبسكرة وعنابة والوادي وعين تيموشنت.