هذه هي تفاصيل جدول سير الاختبارات للامتحان المهني للالتحاق برتبتي أستاذ رئيس واستاذ

كشفت وزارة التربية، عن جدول سير الاختبارات للامتحان المهني للالتحاق برتبتي أستاذ رئيس واستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة

“الدورة الثانية بعنوان 2018

وأكدت وزارة التربية حسب ذات الجدول انه حددت تاريخ 16مارس 2019 للامتحان في رتبة أستاذ رئيس “ابتدائي ن متوسط ، ثانوي” حيث سيجتازون اختبارين في مادتي تعليمية الاختصاص وعلوم التربية وهذا بداية من الساعة الثامنة الى غاية الرابعة مساءا

اما في رتبة أستاذ مكون “ابتدائي متوسط وثانوي” فان الامتحان سيكون أيضا في 16مارس حيث سمتحنون في مادتي التعليمية وهندسة التكوين وهذا بداية من الساعة الثامنة الى الاسعة الرابعة

وتكون مواضيع الاختبارات لهذا الامتحان تكون حسب كل مرحلة “ابتدائي ومتوسط وثاني ” وكل رتبة “أستاذ رئيس واستاذ مكون.

رزاقي.جميلة