هذه هي تفاصيل المشاركة في جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب 2019

تفتح وزارة الثقافة باب المشاركة في مسابقة لنيل “جائزة علي معاشي” 2019، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمبدعين الشباب.

ودعت الوزارة، المبدعين الشباب الذين تقلُّ أعمارهم عن 35 سنة إلى إيداع أعمالهم قبل 01 مارس المقبل، وذلك على مستوى وزارة الثقافة (الديوان)، مديريات الثقافة بالولايات، دور الثقافة، على أن يتضمن الملف الوثائق التّالية: طلب خطي للمشاركة.السّيرة الذاتية، مرفقة بعرض عن أعمال المرشح، خمس (05) نسخ من العمل المقدّم للمسابقة، نسخة من شهادة الميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة تقنية، تصريح شرفي خاص بملكية العمل.

وتعلم الوزارة، إنه لا تقبل الملفات غير الكاملة، ولا يحق لأي مترشح أن يشارك بأكثر من عمل إبداعي واحد، وأن يشارك إلاّ في مجال واحد.

وتسلم الجائزة للأعمال الثلاث المتفوقة في كل مجال من المجالات المشار إليها أدناه وتتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية قدرها: الجائزة الأولى: 500 ألف دج، الجائزة الثانية: 300 ألف دج، الجائزة الثالثة: 100 ألف دج

وتخصص الجائزة لمكافأة الأعمال الأدبية والفنية التالية: الأعمال الأدبية: الرواية،الشعر، العمل المسرحي المكتوب.

وتكافئ المسابقة، أحسن عمل فني: الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية وفن الرقص، الفنون السينمائية والسمعية البصرية، الفنون المسرحية (الأداء، الإخراج)، الفنون التشكيلية (رسومات زيتية، نحت، (Design.

صبرينة كركوبة