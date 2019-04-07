هذه هي تفاصيل المشاركة في الطبعة الثانية لجائزة ”مصطفى كاتب” الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري

أعلن المسرح الوطني الجزائري ”محي الدين بشطارزي”، عن تنظيمه الطبعة الثانية لجائزة ”مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري” لسنة 2019، حيث تتمحور ”تلقي العرض المسرحي في الجزائر”، ، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

وترمي إلى دعم البحث وفتح المجال أمام الدارسين لرصد التحولات الرّكحية الجزائرية، مع جمع وتحقيق ومتابعة المنجز والممارسة المسرحية في الجزائر، في المقابل تقدر قيمتها المالية بمليون دينار جزائري”.

وحسب نص الديباجة، فإن أهداف جائزة ”مصطفى كاتب” الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري لسنة 2019، وهي ”التحفيز على البحث في تحولات المسرح الجزائري على مستوى النص والعرض والتجارب والاتجاهات المسرحية”. التأصيل للمسرح الجزائري وإبراز خصائصه الفنية والجمالية، وقضاياه الفكرية وسماته الإنسانية، إبراز دور المسرح الجزائري في الثقافة العربية والإنسانية، مساهمة المسرح الوطني الجزائري ”محي الدين بشطارزي” في التشجيع على التوثيق والتأصيل والتنظير للمسرح الجزائري، تشجيع الإنتاج المعرفي الجاد في مجال المسرح الجزائري وتفعيل مساهمة المسرح في التنمية الثقافية بالجزائر.

ويشترط على المشارك مراعاة الضوابط الآتية؛ تفتح المسابقة لكل الباحثين والدارسين من كل الجنسيات، وتقدم الدراسات بإحدى اللغات التالية: اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية، على أن تتعلق بالإنتاج والممارسة المسرحية في الجزائر، حول موضوع ”تلقي العرض المسرحي في الجزائر”. تتعلق الدراسة بالأعمال المسرحية المنتجة بداية من سنة 1990 إلى غاية اليوم، كما يشترط أيضا للمشاركة في المسابقة، أن تتسم الدراسة بالأصالة والابتكار، وأن لا تكون قد شاركت في مسابقات أو جوائز أخرى، أن لا يكون البحث منشورا أو جزءا من مذكرة ماستر أو رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، أو عملا قدم في حلقة بحث بمخبر علمي، أو مقالا قدم لأي غرض مهني. وعلى المشارك أن يلتزم في البحث المقدم بالضوابط المنهجية والأكاديمية، ويكون عرض البحث مدعما بالوسائط السمعية البصرية أو غيرها، حسب مقتضيات البحث. كما لا تقل الدراسة عن 7000 كلمة ولا تزيد عن 12000 كلمة، في حين تنتقل ملكية الدراسات الفائزة إلى الجهة المنظمة.

وتقدر قيمة الجائزة لأحسن دراسة حول المسرح الجزائري، تحت موضوع ”تلقي العرض المسرحي في الجزائر”، بمليون دينار جزائري (1000 آلاف دج)، وتجاز الأعمال المتحصلة على المراتب الثلاثة التالية بجوائز تشجيعية.

وقد حدد آخر أجل لإرسال الأعمال المشاركة في المسابقة يوم 11 ديسمبر المقبل، ويؤخذ بعين الاعتبار ختم تاريخ الإرسال عبر البريد، وتاريخ إيفادها إلكترونيا، ولا يقبل أي ترشح بعد هذا التاريخ. كما تعلن النتائج خلال فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف في طبعته 2019، وتوزع الجائزة في المناسبة نفسها.