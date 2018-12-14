هذه هي تفاصيل التعويضات المالية الجديدة لأعوان الجمارك النزهاء في عملهم

أقرت المديرية العامة للجمارك تعويضات مالية جديدة للأعوان الجمركيين التي تؤدي تدخلاتهم الميدانية إلى كشف جرائم جمركية و حجز بضائع غير قابلة لتوزيع حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك

و جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك انه نظرا لظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الحجز أو المعاينة و التي من شأنها أن تهدد أحيانا سلامة و حياة أعوان الجمارك دخلت حيز التنفيذ التعليمة رقم308 المحددة لكيفيات التعويض المالي لأعوان الجمارك الذين سمح تدخلهم المباشر بحجز بضاعة غير قابلة لتوزيع

و من بين الشروط التي حددتها التعليمة أن يثبت الجمركي عملا شجاعا في مجال مكافحة الغش أو التهرييب الجمركي و يسمح تدخله المباشر بمعاينة جريمة جمركية أدت الى عملية حجز نوعية،و يوضح البيان أن العمليات التي تسمح بالحصول على تعويض مالي هي التدخلات الميدانية التي تؤدي إلى معاينة جرائم جمركية ويترتب عنها حجز بضائع غير قابلة لتوزيع “

و حسب المصدر ذاته فإن ، الإمتيازات تمنح بناءا على مجموعة من العوامل المتضمنة في بطاقة إقتراحات و التي تبرز الجهد المبذول في مجال الكشف عن الجرائم الجمركية و معاينته

رزاقي.جميلة