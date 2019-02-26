هذه هي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2019

أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، والذي أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس فجر يوم الإثنين.

وشملت القائمة الكاملة لجوائز الحفل لعام 2019: أفضل فيلم: «Green Book»، أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم «Roma». وجاء أفضل ممثل رئيسي من نصيب : رامي مالك عن فيلم «Bohemian Rhapsody»، بنما أفضل ممثلة رئيسية:أوليفيا كولمان عن فيلم «The Favourite».

وأفضل ممثل مساعد: ماهر شالا علي عن فيلم «Green Book»، وأفضل ممثلة مساعدة: ريجينا كينج عن فيلم «If Beale Street Could Talk».

وأفضل سيناريو أصلي: «Green Book»، وأفضل سيناريو مقتبس: «BlacKkKlansman».

بينما جاء أفضل فيلم رسوم متحركة: «Spider-Man: Into the Spider-Verse»، وأفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية: «Roma» المكسيك.

وفاز فيلم «Free Solo»، بأفضل فيلم وثائقي، بينما أفضل فيلم وثائقي قصير فكان «Period. End of Sentence».

وأفضل فيلم قصير حي «Skin»، أفضل فيلم رسوم متحركة قصير «Bao»، وأفضل موسيقى أصلية:

Black Panther، وأفضل أغنية في فيلم: أغنية «Shallow» عن فيلم «A Star is Born»، بينما أفضل تعديل صوتي: «Bohemian Rhapsody»، وأفضل خلط أصوات لفيلم «Bohemian Rhapsody».

وجاء أفضل تصميم إنتاج من نصيب «Black Panther»، وأفضل تصوير سينمائي: «Roma». أفضل مكياج وشعر جاء لفيلم «Vice»، وأفضل تصميم أزياء «Black Panther»، وأفضل مونتاج:

«Bohemian Rhapsody»، وأفضل مؤثرات بصرية «First Man».

يذكر أن الحفل شهد حضور الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وجينيفر لوبيز، وحبيبها أليكس رودريجيز.

وقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من ابرزهم ليدي جاجا و برادلي كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.

ص ك