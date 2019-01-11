هذه هي الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة الطاهر وطار للرواية

كشفت لجنة تحكيم جائزة الطاهر وطار للرواية أمس الأربعاء بالجزائر، عن الروايات الست التي تشكل القائمة القصيرة والمنتقاة من القائمة الطويلة التي ضمت 15 عملا حسب بيان للمنظمين.

وضمت القائمة رواية “كاطينا” لرتيبة بودلال، “بيت الخريف” لسامية بن دريس، “الدفن سرا يسعد الموتى” لصادق فاروق، “الميزونة الشياطين هم الأبطال” للطاهر حليسي، “ترائب رحلة التيه والحب” لمحمد فتيلينة و”زمباية موت طائفي” لليامين بن تومي.

وقد ضمت القامة الطويلة التي تم الاعلان عليها مؤخرا، أعمال كل من رتيبة بودلال “كاطينا”، عايدة خلدون”عزيز و العذراء”، بومدين بلكبير”خرافة الرجل القوي”، صادق فاروق “الدفن سرا يسعد الموتى”، عبد الواحد، هواري”في كل قبر حكاية”، زهرة كشاوي “و مت… إيب”، سامية بن دريس “بيت الخريف”، اليامين بن تومي”زمباية، موت طائفي”، إبراهيم وطار”مقابر الياسمين”، فضيلة بودريش “الأخضر والرماد”، الطيب صياد”متاهات قرطبة”، حليسي الطاهر”الميزونة-الشياطين هم الأبطال”، محمد فتيلينة”ترائب- رحلة التيه و الحب-“، ناهد بوخالفة “رسائل أنثى”، ميمون يوسف “بوكحيل”.

وقيمت الاعمال لجنة تحكيم مكونة من: رئيستها آمنة بلعلى كل من الكاتب والأكاديمي إبراهيم صحراوي الناقد والجامعي مخلوف عامر والاستاذ الجامعي فيصل الأحمر والكاتب سفيان زدادقة.

ومن المنتظر أن يعلن عن النص الفائز بالدورة الثانية للجائزة – التي أطلقتها جمعية نوافذ قبل سنتين ووزعت أولى نسختها خلال صالون الجزائر الدولي للكتاب 2017- نهاية شهر جانفي الجاري.

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