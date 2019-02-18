هذه هي الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة

أحيل اليوم، بيان السياسة العامة للحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطني لبرمجته بعد تعديل رزنامة الغرفة التشريعية، وفق ما يسمح به النظام الداخلي للبرلمان.

يتضمن بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من 25 فيفري الجاري 6 فصول، تخص تحسين الحكامة وتعزيز دوالة القانون، النشاط الإقتصادي، تعزيز المنشآت القانونية والخدمات للمواطنين، التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، التنمية الإجتماعية والثقافية، والجالية الوطنية بالمهجر والسياسة الأجنبية والدفاع الوطني.

ويتضمن بيان السياسة العامة، ثلاثة ملاحق الأول يتعلق بالإنجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 وهي الفترة التي تولى فيها أويحيى الوزارة الأولى، بالإضافة إلى ملحق يخص الإنجازات المحققة بين سنتي 2014 و2018، زيادة على تقديم حصيلة الإنجازات خلال فترة حكم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 1999.