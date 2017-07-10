أعلنت مديرية الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني عن فتح التوظيف، عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف للالتحاق بسلك الأعوان المتعاقدين الشبيهين لفائدة مصالحها في مختلف الرتب، وتشمل عملية التوظيف هذه أسلاكا ورتبا مختلفة حسب المستوى والشهادة التي يحوز عليها المترشح، على غرار مهندسي دولة في الإعلام الآلي، مختصين في الأرشيف والتوثيق، أطباء عامين، صيادلة، أخصائيين نفسانيين، بياطرة، متصرفين إداريين، مترجمين، محاسبين، سواق وعمال مهنيين من مختلف الدرجات.

وبحسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اطلعت “الجزائر” على نسخة منه فإنه تم فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادات لمستخدمين شبيهين في عديد الشعب والتخصصات من ضمنها شعبة الإدارة والتي تم فتح فيها 30 منصب يخص متصرف و 3 مناصب متصرف رئيسي، 31 منصب خاص بالملحقين الإداريين الرئيسين، 17 منصب خاص أصحاب الشهادات في الترجمة، 30 منصب خاص بأصحاب الشهادات المتحصلين على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، 30 منصب خاص بممرضي الصحة، و20 منصب خاص بمساعدي التمريض للصحة العمومية، وغيرها من المناصب.

ويمكن للراغبين في الترشح للمسابقة الاطلاع على شروط التوظيف والتخصصات المطلوبة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، تصفح موقع المديرية الرسمي وبالتالي إيداع ملفات الترشح لدى مكاتب التكوين الموجودة بمقرات الشرطة التابعة للدوائر التي يقيم فيها المعنيون ابتداء من تاريـخ نشر الإعـلان.

عمر حمادي