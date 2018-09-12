أفرجت المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناقشة أطروحة الدكتوراه وتضمنت قرارات المديرية إمكانية تتويج الأطروحة بتسليم الشهادة، دون انتظار صدور العدد الذي يضم المقال العلمي وهذا مباشرة بعد تقديم المترشح، لوثيقة تثبت قبول نشر مقاله العلمي، من طرف مجلة علمية.

أكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، شاهد العربي، أن ملفات المناقشة بما فيها الدكتوراه،التي أودعت للنشر قبل 21 جوان 2018 تضل خاضعة للأحكام،والتدابير السابقة التي تقرها المديرية ، وأشار شاهد العربي، إلى أن مناقشة أطروحة الدكتوراه، يجب أن تتوج بتسليم الشهادة،دون انتظار صدور العدد الذي يضم المقال العلمي.

هذا وتضمن بيان للمديرية العامة،موقع من طرف شاهد العربي أن تقديم الشهادة يتم بعد تقديم المترشح، لوثيقة تثبت قبول نشر مقاله العلمي، من طرف مجلة علمية، وجاء بيان المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، بعد عدم تطبيق أحكام النصوص التنظيمية،-المنشور رقم 03 المؤرخ في 08 مارس 2018 المتعلق بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة دكتوراه علوم، والمذكرة رقم 156 المؤرخة في 13 جويلية 2014 المتعلقة بمناقشة أطروحة دكتوراه، والمذكرة رقم 374 المؤرخة في 16 ماي 2018 والمتعلقة بالإجراءات المنظمة للدكتوراه والتاهيل الجامعي ومشاريع البحث التكوين الجامعي، والقرار رقم 586 المؤرخ في 21 جوان 2018 في 21 جوان 2018،الذي يحدّد قائمة المجلات العلمية الوطنية من صنف “ج”.

وبذات السياق، ذكر العربي، في نفس البيان أن هذه الأحكام تسري على الملفات المودعة، بعد تاريخ صدور القرار رقم 586 المؤرخ بـ21 جوان 2018،وطلب المدير العام، إلى ضمان تطبيق أحكام النصوص المذكورة أعلاه، والامتناع عن إقرار أي تدابير إضافية أخرى.

رزاقي.جميلة