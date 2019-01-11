هذه هي أحياء خمس بلديات بالعاصمة المعنية بانقطاعات التزود بالماء الشروب هذا الاثنين والثلاثاء

يرتقب أن تعرف بلديات القبة، باش جراح، حسين داي، بلوزداد وسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) انقطاعا في التموين بالمياه الشروب بداية من يوم الاثنين 14 جانفي على الساعة ال8 صباحا الى غاية يوم الثلاثاء 15 جانفي على الساعة 8 صباحا وذلك بسبب أشغال إعادة تأهيل خزان القبة، حسب بيان لمؤسسة المياه و التطهير للجزائر”سيال”.

وتجري الأشغال على مستوى شارع القاهرة بالقبة حيث سيتم ربط قنوات جديدة لتموين الخزان الرئيسي بهدف تحسين التموين بمياه الشرب في البلديات المعنية حسب نفس المصدر.

ويمس انقطاع التزود بالماء الشروب كلا من حي 1.010 سكن وحي البدر وحي 488 سكن (باش جراح) ووسط مدينة القبة وساحة بن عمر وحي جيلالي اليابس وحي كادات وحي الباهية وحي باغ وحي أبروفال (القبة) وشارع بوجعطيط وحي البحر والشمس وحي الإقامة وحي عميروش وحي التراث وحي بانوراما وقصر العدالة ومستشفى دريد حسين (حسين داي) وواد كنيس وحي رويسو وشارع بلوزداد من الرقم 202 إلى 224 وشارع رابح تاكجورت وشارع المعدومين وشارع حسيبة بن بوعلي من الرقم 218 إلى 258 ومركب سونلغاز-الحامة (محمد بلوزداد) وحي الافواج بأول ماي وميناء الجزائر وحي مناني وحي ميسونيي وشارع ديدوش مراد من الرقم 1 إلى 71 (سيدي امحمد) حسب نفس المصدر.

وأكدت شركة “سيال” في بيانها أن عودة التزويد بالمياه الشروب في الاحياء المعنية سيكون تدريجيا خلال يوم الثلاثاء 15 يناير مشيرة إلى أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه خلال فترة الانقطاع.

و تضع “سيال” تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي (1594) قصد استقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24/24 ساعة على مدار أيام الاسبوع.

صبرينة ك