كشف المسؤولون عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن “خارطة طريق” المرتقب اعتمادها لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يرتكز على تثمين بأكبر قدر ممكن القدرات الفلاحية الغابية والبحرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال وناجع.

برنامج متوسط المدى مبني على توجيهات الوزير الاول

ولهذا الغرض, اجتمع الوزير المكلف بالقطاع عبد القادر بوعزقي مع الاطارات المركزيين والمحليين من اجل النقاش حول خارطة الطريق والتي ترتكز على برنامج متوسط المدى مبني على توجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون.

متطلبات الاقتصاد الوطني تقتضي الكثير من التضحيات

و أكد الوزير أن “متطلبات الاقتصاد الوطني تقتضي منا مسؤولية كثيرة ونحتاج إلى الكثير من التضحيات بالإضافة إلى تحدي الأمن الغذائي وقطاعنا مدعو إلى لعب دوره كاملا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد”.

وبالنسبة للإجراءات المعتمدة من طرف مخطط الحكومة والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه, فترتكز على التثمين الأقصى للإمكانيات المتوفرة” – يضيف الوزير – .

ارتفاع المساحة الفلاحية المستغلة والمساحات المسقية

وخلال عرضه لأولويات “خارطة الطريق” هذه, ذكر الوزير بارتفاع المساحة الفلاحية المستغلة والمساحات المسقية وهي خطوات نحو بلوغ الهدف المسطر و المتمثل في 2 مليون هكتار أراض مسقية (مقابل 2ر1 مليون هكتار حاليا) وتثمين الامكانيات والثروات الغابية والبحرية وتسخير الكفاءات الوطنية بأكبر قدر ممكن من اجل تحسين الإنتاجية خاصة في الشعب الأساسية على غرار شعب الحبوب والحليب التي تعتبر فيها الجزائر من اكبر المستوردين.

وبالإضافة إلى هدف ضمان الأمن الغذائي وخلق مناصب شغل, يعد القطاع مدعوا ايضا الى تقليص الواردات ب 30 في المائة ومضاعفة الصادرات الفلاحية التي تقدر حاليا ب 700 مليون دولار فقط.

الاستثمار الخاص في الشعب الرئيسية

وفي اطار نفس المسعى يعول القطاع على الاستثمار الخاص في الشعب الرئيسية خاصة التعليب والتغليف والتحويل وتثمين المنتجات الغابية والبحرية.

ومن هذا المنطلق, دعا الوزير مسؤولي القطاع على المستوى المحلي الى لعب دورهم القيادي من اجل استقطاب الاستثمارات الخاصة في هذه الشعب وتوجيه المتعاملين واصحاب رؤوس الاموال نحو الشعب الرئيسية.

وبالمناسبة أشار مدير التنظيم وتنمية الانتاج الفلاحي بالوزارة شريف عوماري الى التشبع الحاصل في أنشطة الطحن في حين يوجد عجز في الخدمات اللوجيستية ووحدات تحويل منتجات شعبة الخضر و الفواكه .

الجزائر تصدر قرابة 4 مليون دولار من الخروب وازيد من 4 مليون دولار من الفلين في 2016. من جانبه دعا المدير العام للغابات عبد المالك عبد الفتاح , الفاعلين في قطاع الغابات الى مواصلة انتاج الخشب والفلين و عدم التقليص من حجم انتاجه , مشترطا من جهة أخرى تثمين المنتجات الغابية الاخرى والمنتجات الثانوية على غرار النباتات العطرية والطبية والخروب. في هذا الصدد قال السيد عبد الفتاح ” مهمتنا تكمن في تثمين واستغلال هذه الثروات بطريقة منتظمة من اجل دعم الاقتصاد الوطني”.

وحسب الأرقام المقدمة , فقد صدرت الجزائر قرابة 4 مليون دولار من الخروب وازيد من 4 مليون دولار من الفلين في 2016.

وتابع نفس المسؤول يقول ” الاقتصاد الغابي كان يقتصر على الخشب والفلين لكن حاليا نقوم بتسليط الضوء والتعريف بمختلف الامكانيات والثروات الغابية الموجودة في غطاءنا الغابي خاصة النباتات العطرية والطبية بالإضافة الى السياحة البيئية كونها مجالات كفيلة باستحداث المؤسسات الصغيرة و بالتالي خلق مناصب الشغل “.

تسجيل 221 طلب مودع للاستثمار في مجال تربية المائيات

وفيما يتعلق بالصيد البحري أوضح مدير الصيد والموارد البحرية حموش طه أنه “ينبغي تسخير الاستثمار الخاص من اجل تحقيق هدف مضاعفة الانتاج البحري الوطني بفضل تربية المائيات وهو ما يتطلب بذل جهود معتبرة في مجال الاتصال التعريف بهذا المجال جيدا والذي ما يزال غير معروف أحيانا من طرف المستثمرين بالرغم من كونهم مستثمرين اكفاء”.

وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع , حسب نفس المصدر الذي تحدث عن تسجيل 221 طلب مودع للاستثمار في مجال تربية المائيات.

نسرين محفوف