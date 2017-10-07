يكشف، مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول ، عن إحتفاظ وزارة الدفاع الوطني بميزانيتها دون أي تغيير مقارنة بقانون المالية لسنة 2017، حيث تقدر بـ 118 مليار و297 مليون دينار، أي ما يعادل 10 مليار دولار، وحافظت ميزانية الدفاع على نفس مستوى الإنفاق المسجل في 2017 بسبب التحديات التي تجابهها الجزائر على حدودها الملتهبة مع دول الساحل الإفريقي وليبيا و تونس التي تعيش حالة هشاشة أمنية منذ ما يسمى “الربيع العربي”.

وتأتي ميزانية وزارة الداخلية الأعلى، بغلاف مالي قدره 425 مليار و576 مليون و433 ألف دينار، أي ما يعادل أربعة ملايير دولار، وإرتفعت ميزانية وزارة الداخلية مقارنة بالسنة الجارية بأكثر من 30 مليار دينار، في حين إنخفضت ميزانية وزارة التربية إلى 709 مليار و558 مليون و540 ألف دينار، بعدما كانت تفوق 746 مليار دينار سنة في ميزانية سنة 2017.

هذا رغم تطمينات وزيرة التربية نورية بن غبريت .

هذا وعرفت أكثر من خمس وزارات هامة تخفيض ميزانيتها السنوية على رأسها وزارة التكوين والتعليم المهني حيث كانت ميزانيتها السنة الفارطة 48.304.358 وتم تخفيضها في 2018 إلى 46.840.000.000 ونفس الشئ عرفته كل من وزارة الثقافة ووزارة تهيئة الاقيم والبيئة ووزارة المجاهدين ووزارة البريد والمواصلات.

وهذا ما يوحي شروع السلطات فعليا في ترشيد فعلي للإنفاق العمومي سواء في الشق المتعلق بالتسيير أو التجهيز (الاستثمارات العمومية) مقارنة مع سنوات الوفرة المالية التي عاشتها البلاد في الفترة 2003 إلى غاية 2014.