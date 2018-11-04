هذه قائمة رؤساء الدوائر والمصالح المحلية بعد تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية

أعلن بیان لرئاسة الجمھورية، أمس السبت، عن حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامیة على مستوى الإدارة الإقلیمیة خصت رؤساء الدوائر ومدراء التقنین والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلیة والمفتشین العامین بالولايات

وأشار ذات المصدر، أن”ھذه الحركة التي تبعا لتلك الأخیرة المقررة في سلك الولاة والولاة المنتدبین والأمناء العامین بالولايات، تتضمن تحويلات وتعیینات جديدة في ھذه الوظائف السامیة”

وفیما يخص التعیینات الجديدة –يضیف البیان– فقد”كرست ھذه الحركة، لاسیما، مبدأ إشراك الإطارات الشابة من مختلف مناطق الوطن وتشجیعھم على تولي مناصب التأطیر وكذا ترقیة دور

المرأة في تقلد مناصب المسؤولیة على مستوى الجماعات المحلیة، حیث خصت الترقیات خمسة عشرة (15 (إطارا من العنصر النسوي في ھذه الوظائف السامیة”

وشملت ھذه الحركة ما يلي

– فیما يخص رؤساء الدوائر، تم تحويل إثنان وتسعون (92 (رئیس دائرة وترقیة أربعة وستین (64( إطارا لأول مرة في وظیفة سامیة

– بخصوص مدراء التقنین والشؤون العامة بالولايات، فقد تقرر تحويل ستة (06 (مدراء وترقیة سبعة (07 (إطارات في ھذه الوظیفة

– وفیما يتعلق بمدراء الإدارة المحلیة، فقد تم تحويل خمسة (05 (مدراء وترقیة تسعة (09 (إطارات في ھذه الوظیفة

– أما بخصوص المفتشین العامین للولايات، فقد تم تحويل ثلاثة (03 (مفتشین عامین وترقیة تسعة (09 (إطارات في ھذه الوظیفة

رزاقي.جميلة