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هذه صلاحيات وزير الداخلية

Razika kherkhache 8 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 63 زيارة

حدّد مرسوم تنفيذي تحت رقم 18-331، الصادر في العدد الأخير  من الجريدة الرسمية، صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وينص المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، ” انه يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية ويقترح في إطار السياسية العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسية الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويُعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة”.

كما ينص المرسوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين، والحريات العامة -حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية – الانتخابات، التظاهرات والاجتماعات العمومية-الوضعية العامة في البلاد، العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإداري والإقليمي، الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

كما تنص المادة الثالثة أنه ” يكلـف وزيـر الداخليــة، دون المسـاس بالصلاحيات المسندة إلـى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها”.

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