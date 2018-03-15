صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها،ويهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11 فبراير 2009 .

حيث يتابع بمقتضاه الناجحون في مسابقة الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة،ويشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته 10 أشهر،بالإضافة إلى تكوين نظري مدته شهران.

وينص المرسوم أيضا على أن برنامج التكوين للالتحاق بهذه المهنة يحدد بقرار من وزير العدل حافظ الأختام،وهذا بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مضيفا أن التكوين يتم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة.

أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،وفي ذات السياق، أشار المرسوم إلى أنه يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

مبرزا أن عملية تأطير التكوين يتولاها أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة واطارات وزارة العدل،وأساتذة جامعيين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق،وبعد أن يخضع المتربصون الى تقييم في نهاية التكوين النظري الميداني، يعد كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 20/10 ناجحا ،ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل.

وللإشارة كان قد كشف من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تنظيم مسابقة تخص الموثقين والمحضرين القضائيين خلال السنة الجارية “وذلك عقب موافقة الحكومة على مشروعي المرسومين الجديدين المتعلقين بهاتين المهنتين”.

و أوضح أنه “سيتم خلال السنة الجارية تنظيم مسابقة تخص مهنتي المحضر القضائي و الموثق, حيث من المقرر أن يلتحق ما بين 700 و ألف محضر قضائي و نفس العدد بالنسبة لمهنة الموثق وذلك لبلوغ حوالي ما مجموعه ألفين بين موثق و محضر قضائي”.

رزاقي.جميلة