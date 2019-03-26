أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن مسابقة وطنية للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري دورة 2019.

حيث ستنظم المدرسة الوطنية للإدارة مسابقة وطنية على أساس الإختبارات لتوظيف 120 تلميذا،وعن شروط المسابقة يجب أن يكون المشاركين حاملين للجنسية الجزائرية والذين تتوفر فيهم عدة شروط منها أن يكون المتسابق بالغا من العمر 28 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، وان يكون متحصلا على ليسانس أو شهادة معادلة في التعليم العالي، وليسانس في الحقوق، العلوم الإقتصادية، المناجمنت، علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم السياسية فرع تنظيم إداري.

وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن التسجيل سيكون بداية من 26 مارس إلى 15 أفريل المقبل، ويجب أن يثبت الموظف المرسم والذي لا يتعدى سنه 32 سنة أقدمية بـ 3سنوات وشهادة ليسانس في التعليم العالي وأن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية، ويقوم المترشح بعملية التسجيل عن بعد، وذلك عرب الرابط التالي: https://services.interieur.gov.dz

رزاقي.جميلة