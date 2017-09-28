الخميس , سبتمبر 28 2017
الرئيسية / الوطني / شهادة البكالوريا تنطلق يوم 3 جوان رسميا:
هذه رزنامة الإمتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2017-2018

شهادة البكالوريا تنطلق يوم 3 جوان رسميا:
هذه رزنامة الإمتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2017-2018

eldjazair 28 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 42 زيارة

كشفت وزيرة التربية عن التواريخ النهائية لإجراء الامتحانات الرسمية لجميع الاطوار التعليمة وأكدت الوزيرة نورية بن غبريت عبر موقعها الرسمي في التواصل الاجتماعي أن الامتحانات الرسمية ستنطلق رسميا في ماي وتم تحديد هذه التواريع عن طريق لجنة خاصة .حيث تم ضبط إمتحانات نهاية المرحلة التعليم الابتدائي يوم الأربعاء 23 ماي 2018 وإمتحان شهادة التعليم المتوسط من يوم الاثنين 28 ماي إلى 30 ماي 2018 وامتحان شهادة البكالوريا من يوم الاحد 03 إلى الخميس 07 جوان 2018ّ.
رزاقي جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

جميع القطاعات معنية بالتحسيس بمخاطر الإصابة بالمرض:
120 ألف شخص بالجزائر مهددون بداء الكلب

يتسبب داء الكلب سنويا بالجزائر في وفاة بين 15 إلى 20 شخص سنويا وتسجيل معدل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super