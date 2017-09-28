كشفت وزيرة التربية عن التواريخ النهائية لإجراء الامتحانات الرسمية لجميع الاطوار التعليمة وأكدت الوزيرة نورية بن غبريت عبر موقعها الرسمي في التواصل الاجتماعي أن الامتحانات الرسمية ستنطلق رسميا في ماي وتم تحديد هذه التواريع عن طريق لجنة خاصة .حيث تم ضبط إمتحانات نهاية المرحلة التعليم الابتدائي يوم الأربعاء 23 ماي 2018 وإمتحان شهادة التعليم المتوسط من يوم الاثنين 28 ماي إلى 30 ماي 2018 وامتحان شهادة البكالوريا من يوم الاحد 03 إلى الخميس 07 جوان 2018ّ.

رزاقي جميلة