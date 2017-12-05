أعلنت “جامعة بادوفا” Padova of University في إيطاليا، عن تقديم 20 منحة دراسية، في حقول التنمية الإقليمية المستدامة (Territorial Sustainable Development ،ضمن برنامج منح “إيراسموس موندوس” Mundus Erasmus للعام الدراسي 2017 – 2018 ،الذي أطلقته “الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم ، بالتعاون مع “المفوضية الأوروبية.

وذكرت الجامعة على موقعها الرسمي ، أن المنح لا تشمل الطلبة الدوليين من الاتحاد الأوربي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مؤكدة أن الطلبة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الراغبين في مواصلة درجة الماجستير يمكنهم التقديم على المنحة،وأضافت الجامعة أن الطلبة المقبولين في المنح، سيمضون عامين أكاديميين في 7 جامعات تتبع لـ”الاتحاد الأوروبي” منتشرين في 7 دول أوروبية وأفريقية وأميركية، وهي دامعة بادوفا الفصل الأول فقط بإطاليا وجامعة لوفان الكاثولوكية الفصل الثاني فقط ببلجيكا وجامعة باريس الاولى الفصل الثالث فقط بفرنسا وجامعة دون بوسكو الكاثوليكية وجامعة واغدوغو وجامعة جوهانسبرغ الفصل الرابع فقط سواء في البرازيل او بوركينافسو وجنوب إفريقيا.

وعن مواعيد التسجيل حددت الجامعة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية المواعيد 31 جانفي 2018 ،موعداً نهائياً للتسجيل على المنح،وإجراء المقابلات للمرشحين مبدئياً من أجل الحصول على المنح في 15 مارس 2018،والقوائم النهائية للمقبولين بالمنح في 30 أفريل2018.

ويدعم برنامج المنح الطلبة من الدول شمال أفريقيا (مصر، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب)، بالإضافة لبقية الدول الأفريقية، الشرق الأوسط: (سورية، لبنان، فلسطين، الأردن، العراق، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، عمان، تركيا، إيران)، بالإضافة لبقية الدول الآسيوية.

الهدف من منح الجامعة التي تقدمها الجامعة في حقول التنمية، إلى تدريب المهنيين والباحثين على دعم المنظمات الإقليمة العاملة، بمجالات ريادة الأعمال،والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وصياغة سياسات التنمية المستدامة للإدارة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والدولية والثقافات المتنوعة.

برامج الماجستير

ويصل عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج إلى 120 ساعة معتمدة(ملاحظة للمواد النظرية في درجة الماجستير كل 3 ساعات معتمدة تعادل مادة- للمواد العملية كل أربع ساعات عملية تعادل مادة)، في برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية (جغرافيا، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، الإدارة، التنمية، الحقوق.”والعلوم الأساسية(الزراعة، العلوم البيئية، الهندسة، الهندسة المعمارية، علم الغابات.”

وشروط التسجيل،حددت الجامعة المستحقات للتسجيل،أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس ضمن 180 ساعة معتمدة وفق نظام الساعات المعتمدة أي ثلاث سنوات دراسية (ملاحظة للمواد النظرية في درجة البكالوريوس كل 3 ساعات معتمدة تعادل مادة- للمواد العملية كل أربع ساعات عملية تعادل مادة،وأن يجيد المتقدم اللغتين الإنجليزية والفرنسية قراءة وكتابةً،وأن يرفق المتقدم رسالة دافع قوية، تتضمن هدفه من الدراسة، والبرنامج الذي يرغبه، واهتمامه الخاص بمنح برنامج إيراسموس موندوس.

وتشمل المنح المقدمة من الجامعة على عدة المزايا،منها 7 آلاف يورو رسوم تسجيل تغطيها الجامعة على نفقته الخاصة بدعم من “الاتحاد الأوربي،والقيمة الإجمالية لبدل المعيشة 24 ألف يورو لمدة عامين، أي كل عام أكاديمي 12 ألف يورو،علما أن “جامعة باوفا، في إيطاليا، تأسست خلال 1222 ،حيث تعد من بين أقدم الجامعات في العالم ، و ثاني أقدم الجامعات الإيطالية، ورشحت خلال 2009 لتكون أفضل جامعة بين مؤسسات التعليم العالي الإيطالية، وتقدم سنوياً العديد من المنح الدراسية بدعم من “الاتحاد الأوروبي”.

رزاقي.جميلة