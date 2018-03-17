جدد المتعامل الجديد لخدمات التأشيرة إلى فرنسا VSF Global التأكيد على انه سيبدأ في تلقي طلبات الحصول على المواعيد الخاصة بالتأشيرات إلى فرنسا في 9 أفريل القادم في مركزه المتواجد بمنطقة وادي سمار في الجزائر العاصمة.

وأوضح المركز عبر موقعه الالكتروني، انه وفي إطار الترتيبات الخاصة بمنح تأشيرة جديدة لفرنسا، فيجب على المتقدمين بالطلب التسجيل أولا كخطوة أولى على موقع فرانس تأشيرات (https://france-visas.gouv.fr/) وإعداد الملف، مشيرا إلى أن التسجيل عبر الموقع هو من الإجراءات الجديدة التي تطبق على كل طلبات التأشيرة لفرنسا حول العالم، وهي متوفرة بعدة لغات، و أضاف انه في هذا الموقع ، يجب إنشاء حساب ، وملء الاستمارة ، وتنزيله ، وطباعته ثم توقيعه مع كتابة التاريخ، ومن بعدها يتم تحضير الوثائق المطلوبة في الملف و التحقق من رسوم التأشيرة قبل الانتقال لمرحلة تحديد تاريخ الموعد ، مشيرا إلى انه يمكن للمتقدم بالطلب النقر فوق نافذة الأسعار، وسيتم عرض مبلغ رسوم التأشيرة ومقدار رسوم خدمة VFS Global على الشاشة ؛ كما يتم تحديد طريقة دفع رسوم خدمة VFS Global في النقطة التالية تحت عنوان “إجراء تحديد موعد”.

و يوضح المصدر ذاته، انه و بعد الانتهاء من الملف و التعرف على الرسوم، يتطلب من الزبون إنشاء حساب آخر على موقع المركز http://www.vfsglobal.dz ، و الغرض من إنشاء هذا الحساب -حسب المركز- لمساعدة المتقدمين لطلب التأشيرة إذا ما واجهتهم صعوبات في استكمال تسجيلاتهم عبر الانترنت، إذ يتطلب حساب VFS اسم و لقب و بريد الكتروني ورقم هاتف وكلمة مرور ، وفقًا للمعايير المطلوبة من قِبل مزود الخدمة، و بمجرد إنشاء الحساب يظهر على الشاشة خيار “تحديد موعد”، وهنا يمكن للزبون النقر فوقه وأتباع الإجراء حتى تأكيد الموعد عبر الإنترنت، و في غضون 3 أيام بعد تحديد تاريخ الموعد ، يجب على المتقدم للحصول على التأشيرة، العودة إلى موقع VFS لاسترداد وطباعة قسيمة الدفع، أما فيما يتعلق بشروط الدفع ، يجب المرور عبر أحد فروع القرض الشعبي الوطني، و تقديم جواز السفر ، ووثيقة حجز الموعد ، وقسيمة الدفع المستكملة، و البنك بدوره سيمنح للزبون إيصالاً ويعيد له جواز السفر ، و سيقوم المركز VSF Global ، بالتأكيد على الموعد برسالة الكترونية على الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني للشخص المعني.

و يوضح المركز انه يجب على المتقدم لطلب التأشيرة، و في يوم الموعد، التقرب إلى المركز ويجب عليه تقديم جواز السفر، و وثيقة تأكيد الموعد ، و الإيصال الذي تسلمه من البنك و الاستمارة ، و قائمة الوثائق الداعمة في ملف طلب التأشيرة بما في ذلك جميع الوثائق المطلوبة من القنصلية الفرنسية.

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