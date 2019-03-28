تعقد المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم كلا من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي اجتماعا على هامش أعمال القمة العربية المقبلة في تونس لبحث تطورات هذا الملف، حسبما أعلنت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأحد.

أفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، محمود عفيفي، بأن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، سيستضيف اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا في العاصمة التونسية، السبت المقبل على هامش أعمال القمة العربية الثلاثين، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فاكي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فديريكا موغيرني، ومبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار عفيفي، إلى أن المجموعة ستتابع في اجتماعها المشاورات التمهيدية التي جرت بينهم على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة، من أجل التسوية السياسية في ليبيا، ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى توافق ليبي ليبي، واستكمال المرحلة الانتقالية، ومساندة العملية الانتخابية، وتوفير الشروط السياسية والأمنية لإتمامها.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي سيعقد يوم 30 مارس الحالي، كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفيدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية، إلى جانب غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع “يأتي في سياق التعاون المنتظم بين المنظمات الأربع لدعم ليبيا وتنسيق جهودها بشكل تكاملي لمرافقة الأطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد عبر إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينتظرها الشعب الليبي”.

كما يأتي الإجتماع – يضيف البيان – في “إطار متابعة المشاورات التمهيدية التي جرت بين الأطراف الأربعة على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في أديس أبابا في شهر فبراير الماضي والتي توافقوا خلالها على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بينهم في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد حراكا كبيرا على الساحتين السياسية والأمنية في ليبيا ونشاطا دبلوماسيا موسعا يهدف للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد”.

كما ستناقش المجموعة الرباعية آخر هذه المستجدات، وستعتمد جملة من الخطوات التي تهدف إلى دعم المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق ليبي/ ليبي عريض، لتجاوز كافة العراقيل التي تحول دون استكمال المرحلة الانتقالية، ومساندة العملية الانتخابية والمشاركة في مراقبتها عند انطلاقها والاستقرار على أرضيتها الدستورية وتوافر الشروط السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإتمامها.