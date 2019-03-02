هذه التواريخ والولايات المعنية بسحب شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل2

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 2، الخميس، وتشمل العملية المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطرين الأول والثاني من قيمة المساهمة الأولية من ثمن سكناتهم.

ونشرت وكالة عدل ضمن إعلان لها على موقعها الرسمي عبر الأنترنات، رزنامة الولايات المعنية بعمية سحب شهادات التخصيص وفق التاريخ المحدّد لكل ولاية، بحيث سيكون بإمكان مكتتبي ولاية قسنطينة و جيجل و باتنة و المسيلة و ورقلة و بجاية يوم 4 مارس، فيما سيكون سكان تيبازة و قالمة و سطيف و الوادي و ميلة و تلمسان و سعيدة و معسكر و سيدي بلعباس و ام البواقي على موعد مع سحب الشهادات يوم 6 مارس

وحسب ذات الإعلان فإن تواريخ سحب الشهادات مكتتبي ولايتي بومرداس وتيزي وزو سيحدد لاحقا. فيما خصص يوم الخميس 28 فيفري لمكتتبي الجزائر ووهران وعنابة والبليدة

وللإشارة فسيكون بإمكان المكتتبين تحميل مقررات ما قبل التخصيص من خلال الدخول على الموقع الذي تضعه الوكالة في خدمة المكتتبين(www.aadl.com.dz) دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة

رزاقي.جميلة