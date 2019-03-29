هذا هو قميص المنتخب الوطني الجزائري الجديد في “كان 2019”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس عن القميص الجديد لمحاربي الصحراء، والذي من المقرر أن يرتديه اللاعبون في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

ويستعد لاعبو منتخب الجزائري للظهور الأول بالقميص الجديد في البطولة بعدما ضمن المنتخب التأهل للنهائيات كأول المجموعة الرابعة برفقة منتخب بنين.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب الجزائر القميص الأخضر الأساسي والأبيض للاحتياطي.