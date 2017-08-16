هذا هو الأمين العام الجديد لوزارة الداخلية والجماعات المحلية nesrine mahfouf 16 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 42 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة انطلاق مراسم تسليم واستلام المهام بين الوزير الأول أويحيى و تبون 16 أغسطس 2017 من أجل كسب مواقف جديدة:الصحراويون مطالبون بتعزيز قدراتهم في الدبلوماسية الموازية 15 أغسطس 2017 رفضت سياسة الكرسي الشاغر:الجزائر تشارك في لجنة الأركان العملياتية لدول الساحل 15 أغسطس 2017 عيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، صلاح الدين رحمون أمينا عاما بالنيابة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلفا لحسين مازوز الذي أُنهيت مهامه. وكان رحمون يشغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية قبل تعيين في المنصب الجديد. وفاء مرشدي breaking-news main_post 2017-08-16 nesrine mahfouf شاركها Facebook Twitter Google +