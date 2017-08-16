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هذا هو الأمين العام الجديد لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

nesrine mahfouf 16 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 42 زيارة

 

 

 

 

 

 

عيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، صلاح الدين رحمون أمينا عاما بالنيابة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلفا لحسين مازوز الذي أُنهيت مهامه.
وكان رحمون يشغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية قبل تعيين في المنصب الجديد.

وفاء مرشدي

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عن nesrine mahfouf

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