هذا موقف الأرندي من الرئاسيات

جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لترشح لعهدة جديدة على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة أحمد أويحيى،وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريحات صحفية تلفزيوينة يوم الامس بان موقف الارندي من مسألة الرئسيات واضح، وعبر عليه في العديد من المناسبات الناطق الرسمي للحزب الصديق شهاب، والأرندي حسب أويحي موقفه معروف وسبق له أن ناشد رئيس الجمهورية الترشح والحزب في الإنتظار

وعن إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت أمس السبت، قال أويحيى بأنه غير راضي على نتائج الحزب في إنتخابات السينا لأنه لا يوجد أي حزب يحب الخسارة لكنه أصر على تحية مترشحي الحزب الذين نافسوا حسبه بشرف ونزاهة،في إشارة للتجاوزات التي عرفتها العديد من الولايات خاصة تلمسان ووهران

رزاقي.جميلة