الأحد , ديسمبر 30 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / هذا موقف الأرندي من الرئاسيات

هذا موقف الأرندي من الرئاسيات

Djalila Rezzaki 30 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 68 زيارة

جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لترشح لعهدة جديدة على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة أحمد أويحيى،وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريحات صحفية تلفزيوينة يوم الامس بان موقف الارندي من مسألة الرئسيات واضح، وعبر عليه في العديد من المناسبات الناطق الرسمي للحزب الصديق شهاب، والأرندي حسب أويحي موقفه معروف وسبق له أن ناشد رئيس الجمهورية الترشح والحزب في الإنتظار

وعن إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت أمس السبت، قال أويحيى بأنه غير راضي على نتائج الحزب في إنتخابات السينا لأنه لا يوجد أي حزب يحب الخسارة لكنه أصر على تحية مترشحي الحزب الذين نافسوا حسبه بشرف ونزاهة،في إشارة للتجاوزات التي عرفتها العديد من الولايات خاصة تلمسان ووهران

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

الأفافاس راض عن نتائج إنتخابات “السينا”

أبدى حزب جبهة القوى الإشتراكية رضاه بالنتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super