فيما أكد أنه غير راض عن نتائج الحزب في انتخابات "السينا": هذا موقف “الأرندي” من الرئاسيات

جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة أحمد أويحيى، وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريحات صحفية تلفزيوينة يوم أمس، إن موقف الارندي من مسألة الرئسيات واضح، وعبر عنه في العديد من المناسبات الناطق الرسمي للحزب الصديق شهاب، والأرندي حسب أويحيى موقفه معروف وسبق له أن ناشد رئيس الجمهورية الترشح والحزب في الانتظار.

وعن إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت أمس الأول السبت، قال أويحيى بأنه غير راض على نتائج الحزب في انتخابات السينا لأنه لا يوجد أي حزب يحب الخسارة لكنه أصر على تحية مترشحي الحزب الذين نافسوا حسبه بشرف ونزاهة، في إشارة للتجاوزات التي عرفتها العديد من الولايات خاصة تلمسان ووهران.

رزاقي.جميلة