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هذا ما سيناقشة أول إجتماع للهيئة القيادية للأفلان اليوم

Djalila Rezzaki 26 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 34 زيارة

 

من المرتقب أن  تجتمع هيئة التنسيق الجماعية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة معاذ بوشارب اليوم مساءا  بمقر الحزب ، وذلك في حدود الساعة الرابعة مساء وسيكون جدول أعمال هيئة تنسيق الهيئة أولا مناقشة موضوع إنتخابات السينا كون الأفلان له مرشحون عبر 48 ولاية ويريد حصد الأغلبية المطلقة ، أما النقطة الثانية المبرمجة على جدول أعمال ” الهيئة ” فهي مناقشة موضوع ” العضوية بالهيئة التنفيذية التي حلت محل اللجنة المركزية المحسوبة على الأمين العام السابق عمار سعداني   حيث من المنتظر أن تضبط الهيئة عدد أعضاء الهيئة التنفيذية ومن سيكون فيها

رزاقي.جميلة

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