هذا ما سيناقشة أول إجتماع للهيئة القيادية للأفلان اليوم

من المرتقب أن تجتمع هيئة التنسيق الجماعية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة معاذ بوشارب اليوم مساءا بمقر الحزب ، وذلك في حدود الساعة الرابعة مساء وسيكون جدول أعمال هيئة تنسيق الهيئة أولا مناقشة موضوع إنتخابات السينا كون الأفلان له مرشحون عبر 48 ولاية ويريد حصد الأغلبية المطلقة ، أما النقطة الثانية المبرمجة على جدول أعمال ” الهيئة ” فهي مناقشة موضوع ” العضوية بالهيئة التنفيذية التي حلت محل اللجنة المركزية المحسوبة على الأمين العام السابق عمار سعداني حيث من المنتظر أن تضبط الهيئة عدد أعضاء الهيئة التنفيذية ومن سيكون فيها

رزاقي.جميلة