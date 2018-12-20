هذا ماقالته رابحة تونسي بعد تزكيتها على رأس المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي للمنظمة الوطنية لضحايا الارهاب تزكية رابحة تونسي، بالإجماع، كرئيسة للمنظمة لمدة خمس سنوات اخرى.

وشددت رابحة تونسي، على ضرورة الدفاع عن الإنجازات والمكتسبات التي تحصلت عليها عائلات ضحايا الإرهاب بفضل السياسية الراشدةلرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كما نبهت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بمحاولات المساس بسمعة جمعية عائلات ضحايا الإرهاب و تهميشها، داعية في آن واحد المنخرطين التصدي لها.

ودعت المتحدثة، المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بالمناسبة، الرئيس بوتفليقة، إلى الاستجابة لنداء الجزائريين والجزائريات بالاستمرار في مهمته على رأس الدولة ومواصلة جهوده في الإعمار والتنمية، مذكرة بأنه لولا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لما تحقق الأمن و الاستقرار وما خرجت الجزائر من “ظلمات الفتنة والتقاتل والتخلف.