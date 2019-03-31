هذا ماخلصت إليه ندوة “الجاحظية” بخصوص الحراك الشعبي وموقف المؤسسة العسكرية

فتحت الجمعية الثقافية “الجاحظية” أبوابها للمثقفين في إطار ندوة “الجزائر التي نحلم بها” دعما للحراك الشعبي، حيث تناول النقاش مختلف النقاط المتعلقة بتطورات الموقف عموما، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”

وقد ركزت الندوة التي نظمتها الجمعية على وجه الخصوص، حول الموقف الصادر عن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي على لسان قائد أركانه.

وقد اعتبرت الندوة في مجمل ماخلصت إليه، وفق ذات البيان، إلى اعتبار موقف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مكسبا للحراك الشعبي ولكنه يظل غير كاف، بالنظر لانعدام الثقة في المؤسسات المؤهلة حسب الدستور الحالي لتطبيق هذا الموقف.

وأضاف البيان أن استمرار المسيرات الشعبية سلميا هو الضمان الأكيد لإحراز مكاسب جديدة على طريق استرجاع سلطة الشعب، مع لفت انتباه الرأي العام إلى الممارسات الانتقائية لمعظم وسائل الإعلام في مجال الترويج المبني على المحسوبية والجهوية، والمعاملات المشبوهة.

وشددت ذات الجمعية على أهمية تنظيم طاقات الحراك الشعبي على مستوى المؤسسات والأحياء والتريث بخصوص التمثيل لإعطاء فرصة لبروز الكفاءات المخلصة، ومطالبة إلى ضرورة الحفاظ على الصفة السلمية والوحدوية للمسيرات وعزل كل مناورات التقسيم وإفساد الصفة السلمية للمظاهرات، فضلا عن دعم كل إجراء يهدف إلى منع تهريب الأموال ودعوة الإطارات في كل القطاعات المالية إلى التشديد على عمليات تنقل الأموال، ورصد كل العمليات المالية المشبوهة.

صبرينة كركوبة