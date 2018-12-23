هذا سبب تفشي الأفات الإجتماعية بين الشباب

أفاد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة أن عدد الأطفال المتمدرسين

المسجلين في النوادي لا يتجاوز 3 بالمائة.

مضيفا خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن أغلب مدارس اليوم تفتقد لبرامج الترفيه كتنظيم الرحلات،

وهو ما يعد عاملا مفسرا لانتشار الآفات الإجتماعية والمخدرات وتنامي ظاهرة العنف نتيجة عدم التكفل بالوقت الضائع للأطفال.

وأشار ذات المتحدث، أن الهيئة دعت منذ مدة بضرورة التكفل بالوقت الضائع للطفولة الذي يعد ضرورة تشترك فيها العائلة.

كما أن الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة هي عبارة عن قنابل موقوتة لانعدام المرافق الإجتماعية كالمساجد وفضاءات.

تستجيب لمطالب الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى وسائل النقل والتنزه.

رزاقي.جميلة