

سيتم تمديد عقود نشاط الإدماج الإجتماعي المنتهية بتاريخ 2017، إلى أجل غير محدود، وسيتم مراجعة إمكانية إحتساب تقاعد لهم شأنهم شأن باقي العمال والموظفين، حسب ما أكدته وزيرة التضامن غنية إداليا.

وكشف، النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي، غنية أداليا، تعهدت بتمديد عقود نشاط الإدماج الأجتماعي المنتهية بتاريخ 2017، إلى أجل غير محدود ،وسيتم مراجعة إمكانية إحتساب تقاعد لهم شأنهم شأن باقي العمال والموظفين، نقلا عن ذات المسؤول.

وكتب عمراوي في منشور عبر حسابه الشخصي بالتواصل الاجتماعي “بشرى لعمال عقود نشاط الإدماج الاجتماعي ،في لقائي هذه الصبيحة مع معالي وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي بعد الجلسة الصباحية لمناقشة مخطط الحكومة، وطرحي عليها مشكل نهاية عقود هذه الفئة يوم : 31 ديسمبر 2017 “،مذكرا أنه حيث أكدت الوزيرة له بأن المشكل سيحل بصفة نهائية من خلال تمديد عقودهم إلى أجل غير محدود .”

كما أضاف، البرلماني، أنه تدخل أيضا لدى ممثلة الحكومة من أجل ضرورة إدماج هذه الفئة في مناصب قارة وثابتة واستفادتها بالتقاعد على غرار كل العمال والموظفين باعتبارها تمارس عملا مقابل ما تتقاضاه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسمية ما تتقاضاه هذه الفئة بالمنحة، لأن المنحة مكافأة عن سابق عمل، على حد قول النائب.

وتمّ استحداث هذا البرنامج بموجب عقود نشاط الإدماج الاجتماعي في جويلية 2011، وحُددت منحته الصافية بـ 5460 دج أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية، مع تحديد العقود الجديدة بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، أي أنّ المدة الكاملة للعقود تصل إلى 6 سنوات، وكانت الوزارة قد مددت شهر جوان الماضي عقود هذه الفئة المقدر عددهم بقرابة 700 ألف عامل إلى غاية نهاية السنة الجارية.

رزاقي جميلة