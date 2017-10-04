تنظم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الصالون الوطني للنشاطات المصغرة تحت شعار “القرض المصغر، أداة لتنويع الاقتصاد الوطني”، من 4 إلى 7 أكتوبر 2017، بديوان رياض الفتح، الجزائر العاصمة، تحت رعاية وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، السيدة غانية الدالية.

ويهدف هذا الصالون، الذي يندرج في إطار الخدمات غير المالية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لصالح المقاولين المستفيدين من جهاز القرض المصغر، إلى ضمان جدوى الأنشطة المنشأة و استدامتها و إبراز التجارب الناجحة للمستفيدين و الترويج بمنتجاتهم قصد التشجيع لاستهلاك المنتوج المحلي،و سيشهد الصالون مشاركة ما يزيد عن 100 مستفيد قادمين من 48 ولاية، ينشطون في القطاعات الأساسية التالية: الصناعات التقليدية والحرف، الصناعة الصغيرة، الخدمات، الفلاحة و البناء و الأشغال العمومية، إلى جانب بعض الهيئات و الجمعيات الشريكة.

وعلى هامش هذه التظاهرة، من المقرر القيام بعدة أنشطة أخرى منها ورشة عمل حول المرافقة الاجتماعية و زيارات موجهة لفائدة زوار المعرض، إلى جانب تنظيم ورشات لتقديم تجربة افتراضية حول دراسات تقنو اقتصادية (خطة الأعمال)،و للعلم فسيكون افتتاح هذه التظاهرة اليوم الأربعاء بديوان رياض الفتح.

رزاقي جميلة