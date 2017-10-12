

تعرض وزيرة البريد و تكنولوجيات الاتصال، هدى ايمان فرعون، قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الجديد يوم الأحد المقبل أمام أعضاء اللجنة داخل البرلمان.

ويأتي اقتراح تشريع جديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الفارط لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته الرامي إلى أخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار و تأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية.

كم يتعلق الأمر بتطوير الاتصالات الإلكترونية من خلال إقرار مبدأ تفكيك رادارات الاتصال المحلية (عملية تقنية تسمح بفتح شبكة الهاتف الثابت للمنافسة) وتقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الإلكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات، كما كرس النص حقوق المستعملين من خلال التركيز على تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين،هذا وكان القانون قد نشر تفاصيله السنة الفارطة 2016 ويتضمن عدة تعديلات إضافة إلى فتح الشبكة المحلية للأنترنات الثابت أمام المتعاملين الخواص، كما يعني النص الجديد بجانب الصحة العمومية والأخطار التي قد تسببها الترددات والطيف الكهرومغناطيسي.

رزاقي جميلة