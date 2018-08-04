وحسب ما كشفه الاستطلاع العالمي الذي قامت به الشركة الاستشارية الدولية الرائدة في مجال الإدارة الاستراتيجية، مجموعة بوسطن للاستشارات-بي.سي.جي فإنّ 84 في المائة من الجزائريين مستعدون لمغادرة البلاد للحصول على وظيفة في الخارج.

وحسب نفس الاستطلاع، فإنّ أهم المرشحين الذين استجابوا بشكل إيجابي لمسألة المغادرة إلى الخارج، الذين يمثلون 84 في المائة، هم من الشباب دون سن الثلاثين و76 في المائة من الطلبة الجامعيين (ليسانس، ماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها).

وتنحصر اسباب رغبة هؤلاء في العمل خارج ارض الوطن باعتبار أنّ فرص التعلم والتكوين وفرص التطوير الوظيفي والاستقرار المالي، تعتبر لأصحاب العمل من بين الأسباب الرئيسية وراء انتقال هؤلاء الإطارات إلى الخارج، بالإضافة إلى دوافع شخصية أخرى يتم طرحها، على غرار اكتشاف آفاق جديدة أو ثقافة جديدة أو نمط عيش جديد. اما عن الوجهة المفضلة للراغبين في العمل خارج ارض الوطن، فتؤكد الدراسة على أنّ كندا تعد الوجهة المفضلة للجزائريين الراغبين في الهجرة، مشيرة إلى أنّ الجزائريين المستعدين للهجرة يضعونها في قمة اختيارهم الوجهة كندا و فرنسا و ألمانيا، ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة المتحدة وبلجيكا. كما تم ذكر ثلاث وجهات أخرى هي قطر وسويسرا وإسبانيا.

و تجدر الإشارة إلى أنّ المقابلات التي أجرتها دراسة “بي.سي.جي” ضمت 27 في المائة من النساء و 71 في المائة من الرجال، كما شارك الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 37 سنة في غالبية الدراسة، واستهدفت المقابلات أيضا مجموعة بشكل رئيسي متكونة من جامعيين وخريجي الجامعة و المتفوقين في شهادة البكالوريا و الطلاب، أما في قطاع العمل، قامت مجموعة بوسطن للاستشارات باستطلاع الموظفين في القطاعات الصناعية و التصنيع و القطاع العمومي أو أولئك الذين يعملون في إدارة الأعمال.

تونسيون وفرنسيون وسعوديون ونرويجيون يرغبون في القيام بتجربة مهنية في الجزائر

وأشار الاستطلاع المنجز أنّ 366 ألف شخص في 197 دولة بالتعاون “ذو ناتوورك”، وهي الشبكة العالمية التي تجمع أكبر مواقع التوظيف، بما في ذلك أومبلواتيك الشركة الرائدة في التوظيف عبر الإنترنت في الجزائر، إلى أنّ مرتبة الجزائر قفزت من المركز 114 في عام 2014 إلى 83 في 2018 من بين 197 دولة المتواجدة في هذا الترتيب.

وذكر الاستطلاع أنّ عديد المواهب تريد القدوم إلى الجزائر من جميع أنحاء العالم، ويتصدر التونسيون الجنسيات التي ترغب في القدوم للعمل في الجزائر، دول أخرى مثل بنين وفرنسا والمملكة العربية السعودية أو النرويج هي من بين الدول التي يرغب العمال في القيام بتجربة مهنية في الجزائر.

آلاف الأطباء في فرنسا

للتذكير فقد قال رئيس عمادة الأطباء، الدكتور بقاط بركاني، إن هجرة العقول الجزائرية نحو الخارج سببها فقدان الثقة في مؤسسات البلاد وفي المسؤولين. وكشف بركاني أن عمادة الأطباء الفرنسيين “أحصت، رسميا، 5000 طبيب جزائري يشتغلون في فرنسا، بينما تتحدث الأرقام التقريبية عن وجود ما بين 10 آلاف و15 ألف طبيب”.

واضاف “هناك أيضا أطباء في إنجلترا وفي دول الخليج وكندا، لقد لفتنا نظر السلطات إلى هذا النزيف خاصة الجيل الجديد من الأطباء الأخصائيين، هؤلاء فقدوا الأمل بسبب الإهمال الذي يعيشونه سواء في رواتبهم أو في ظروف العمل، فهاجروا”.

من جهته، قال رئيس رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، البروفيسور خياطي، إن العقول المهاجرة من الجزائر تضم مختلف الإطارات في قطاعات عديدة ومهمة منها الطب والهندسة والباحثون. واعترف خياطي بوجود مشاكل دفعت هؤلاء إلى الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل “نعم، هناك إشكالية حقيقية تتمثل في عدم توفر الإمكانيات وإبعاد كل ما هو محلّي وتفضيل الأجانب، فأصبحت الإطارات تحس بنفسها مهمشة، ما دفعها للبحث عن فرص أفضل في الخارج”.

نسرين محفوف