هبة صينية بـ 25 مليون أورو للجزائر من أجل التعاون الاقتصادي والتقني

وقعت الجزائر و الصين أول أمس بالجزائر العاصمة، على اتفاق تعاون اقتصادي و تقني يتعلق بمنح هبة صينية للحكومة الجزائرية بقيمة 25 مليون اورو موجهة لتمويل مشاريع في إطار التعاون الذي سيتم لاحقا بين الجانبين.

ووقع الاتفاق كل من الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نور الدين عيادي عن الجانب الجزائري و سفير الصين بالجزائر يانغ غوانغيو عن الجانب الصيني.

و يندرج توقيع هذا الاتفاق الذي جاء باقتراح من الجانب الصيني في اطار التعاون الاقتصادي و التقني الجزائري-الصيني و تعزيز اواصر الصداقة و التضامن القائمة منذ تاريخ طويل بين البلدين اللذين يحييان هذه السنة الذكرى ال60 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية و ذلك طبقا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الصيني شي جينبينغ في 24 فبراير 2014 من اجل السمو بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الى “شراكة استراتيجية شاملة”.

يجدر التذكير بان الجزائر و الصين تربطهما “علاقات تعاون قوية” حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقات مماثلة خلال السنوات الاخيرة بين البلدين في اطار تمويل مشاريع “أوبرا الجزائر” و “استصلاح الأراضي الفلاحية المالحة و بالجزائر” و “قصر الثقافة و الترفيه للشباب” (2015: 38 مليون دولار، 2016 : 15 مليون دولار، 2017 : 30 مليون دولار