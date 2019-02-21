هؤلاء هم مدراء الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة التي أشرف سلال على تنصيبها اليوم

أشرف عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس 21 فيفري على تنصيب المدراء الولائيين المكلفين بإدارة الحملة الانتخابية.

إليكم قائمة مدراء الحملة الانتخابية والولايات التي سيشرفون على إدارتها.

1- ولاية أدرار: الهامل علي.

-برج باجي مختار: تاتي محمد.

-تيميمون: بوخاري عبد الكريم.

2- شلف: طويل محمد.

3- الأغواط: ساحلي عبد القادر.

4- أم البواقي: حمادو لزهر.

5- عين مليلة : طورشي توفيق.

6- باتنة: لطرش ناصر.

7- بجاية: مرواني عبد الحميد.

8- بسكرة: شنوفي سليم.

9- بشار: كريتلي لعربي.

-بني عباس: بوسعيد عبد الرحمان.

10- بليدة: متسيكي جمال.

11- بويرة: بوترعة جواد.

12- تمنراست: نواصر محمد.

-عين صالح: دهاج باجودا.

— عين قزام: مولاي القايم وعماد مصطفى.

13- تبسة: مؤمن غالي.

14- تلمسان: شعبان صاري.

15- تيارت: حميد بلخيري.

16- تيزي وزو: ماجن لخضر.

17- الجزائر العاصمة: عبد الحكيم بطاش.

-بئر مراد رايس: عروس موسى.

-الحراش: بوغارة حسان.

-دار البيضاء: قمقاني إلياس.

-براقي: موسى بوثلجة.

-زرالدة: حراق توفيق.

-شراقة: حمزة كمال.

-حسين داي: بن عايدة محمد.

-رويبة: محمد محمودي.

-باب الواد: ماضي جمال.

-بوزريعة: قيتوني أمين.

-بئر توتة: نانوش حميد.

18 جلفة : الهادي إسماعيل.

19- جيجل: سبوتة فؤاد.

20- سطيف: قوشي الخير.

21- سعيدة: رفاس بلخير.

22- سكيكدة : العياشي أحمد.

23- سيدي بلعباس: حسناوي أوكشة.

24- عنابة: لعسكري محمد طايب.

25- قالمة: بونفلة حسان.

26- قسنطينة: خرشي احمد.

27- مدية: بورقعة فاروق.

28- مستغانم: طاكوك عبد القادر.

29- مسيلة: مسيلة ديلمي إسماعيل.

-بوسعادة سكاي نوري.

30- معسكر بوتين محمد

31- ورقلة: دليليل ميلو.

-حاسي مسعود بن صاصي ياسين.

-تقرت: قوبي عدام.

32- وهران: مير محمد.

33- البيض : قنيبر جيلالي.

34- اليزي: حامة حماني.

-جانت: بن عبد الرحمان براهيمي.

-دبداب: بوعمامة عباس.

-برج باجي مختار: بن حمادي إسماعيل.

35- تندوف: موساوجة محمد.

36- تيسمسيلت جبانة مصطفى.

37- الواد: طليبة محمد.

38- خنشلة: رزايمية.

39- سوق اهراس: لطيفي محمد

40- تيبازة: بوعبد الله محمد.

41- ميلة: برواق مرعوش.

42- عين الدفلى: طواهرية الملياني عبد التقي.

43- نعامة: عمارة محمد.

44- عين تموشنت: عفيفي طاهر.

45- غرداية: دابي عبدوش عمر وحويتة بشير.

-المنيعة لكحل عبد الحميد.

46- غليزان بن جبار عبد القادر.