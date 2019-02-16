أفرجت وزارة الداخلية، عن القائمة النهائية للفئات التي يمكنها أن تصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق الوكالة، وحددت الوزارة 10 فئات تخصها هذه التعليمة، منها أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية، وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون، والطلبة والمرضى والمسافرين والكبار في السن، وتنتهي مهلة التسجيل 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع.

استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس السبت الفئات التي يمكنها التصويت في الانتخابات عن طريق الوكالة وفيما يخص وكالات التصويت.

أبرز الوزير بدوي، عبر تغريدة على تويتر، أن السلطات العمومية تسهر على مرافقة كل المواطنات والمواطنين في أداء واجبهم الانتخابي وهذا من خلال تقديم كل التسهيلات وتخفيف جل الإجراءات وتمتد الفترة القانونية، لتحرير الوكالات بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسية المقبلة إلى ستة أسابيع كاملة، وأكد بدوي أن هذا يدخل في إطار تقديم كل التسهيلات وتخفيف جل الإجراءات.

وتمتد الفترة القانونية، لتحرير الوكالات حسب ما أعلنه الوزير بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسية المقبلة، ستة أسابيع كاملة، حيث تبدأ هاته الفترة خلال الـ 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع ، وأشار أنه لا يكمن لوكيل أن يحوز أكثر من وكالة واحدة فقط مع اشتراط تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية، ويمكن التصويت بالوكالة للمرضى المتواجدين في المستشفيات أو/و الذين يعالجون في منازلهم، ذو العطب الكبير أو العجزة بالإضافة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وكذا الطلبة الجامعيون، والطلبة في طور التكوين، الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، وكذا أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية، وموظفو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.

كما يحرر عقد الوكالة، بالنسبة للمعاقين والمرضى الذين يتعذر عليهم التنقل أمام أمين اللجنة الإدارية الانتخابية الذي يتنقل إليهم بناءا على طلبهم وأمام مدير المستشفى بالنسبة للمرضى المتواجدين في المستشفيات، أما بالنسبة إلى منتسبي الجيش والأمن والجمارك والحماية المدنية، فيتم تحرير عقد الوكالة الخاص بهم، أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.

من جهة أخرى، يجوز للناخبين المقيمين خارج الوطن، والذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الانتخاب بالوكالة.

رزاقي.جميلة