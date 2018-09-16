يستقبل اليوم الأحد بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الأمين العام للحزب، الأمينة العامة للإتحاد العام للنساء الجزائريات نورية حفصي.

وحسب مصادر، فإن اللقاء سيكون لإعلان انضمام الإتحاد العام للنساء الجزائريات للجبهة الشعبية الصلبة رسميا، وهي الجبهة التي جاءت تجسيدا لنداء رئيس الجمهورية.

وكان قد أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن تشكيلته السياسية تعمل على تجسيد الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 20 أوت الفارط، وهذا بمشاركة جميع القوى الوطنية، بهدف دعم وتحصين مناعة البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها، وقال عن حزبه أنه تجاوب وانخرط بالكامل لتشكيل هذه الجبهة وتجسيدها ميدانيا بمشاركة جميع القوى الوطنية الحية من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وطلابية ونقابية وإعلامية وأرباب العمل بهدف دعم مناعة الجزائر وتحصينها والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها وصيانة المكاسب التي تحققت خلال عشريتين كاملتين من الجهد والتضحيات.

وللإشارة تهدف هذه الجبهة حسب ولد عباس، لتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال الفساد والمخدرات وتحصين الأجيال الجديدة.

رزاقي.جميلة