ركبت القيادية السابقة للتجمع الوطني الديمقراطي نورية حفصي موجة التراشق بين حزبي السلطة والأفلان على الثورة التحريرية و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنصف الحزب العتيد و أمينه العام جمال ولد عباس بالقول إن حزب جبهة التحرير الوطني ساهم في تأسيس الأرندي وهو حزب مفبرك.

وذكرت حفصي في تصريحات لها أمس إن حزب جبهة التحرير الوطني ساهم في تأسيس الأرندي في عز أزمة الجزائر من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد مدافعة بذلك على الأفالان و أمينه العام جمال ولد عباس الذي رد على هجومات الأرندي بالرد ذاته و قالت :”الأرندي في الوقت الحالي هو حزب مفبرك وكلام الأمين العام للأفلان صحيح وأحمد أويحيى هو المسؤول عن ما وصل إليه الحزب في المدة الأخيرة.”

وهاجمت حفصي الأمين العام للأرندي احمد أويحي بالقول أن سياساته وممارسته الديكتاتورية أفرغت الحزب من محتواه وتحول إلى ملكية شخصية يتصرف فيها كما يحلو له يبقي من يشاء ويطرد من يشاء.

هذا وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد هاجم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجمعة الماضي بقوله إن هناك من يتغنى كل يوم أن حزبه يمثل ثورة التحرير ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو الأمر الذي لم يستسغه ولد عباس الذي رد عليه من ولاية المدية بالتأكيد على أن حملة الأفالان الانتخابية وأنه يعرف كل الأحزاب المفبركة التي تهاجم الحزب العتيد متعهدا بالرد بالثقيل أن الجبهة هي من أسست الدولة الجزائرية” مضيفا أن المساس بالجبهة هو مساس برئيس الجمهورية” في الوقت الذي أكد المكلف بالإعلام للأفلان موسى بن حمادي على أن الرد سيكون يوم الخامس ماي المقبل.

زينب بن عزوز